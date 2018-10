بنغازي.. مكتب الخدمات الطبية بالإدارة يجتمع مع رؤساء الأقسام بالمرافق الصحية

عقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر 2018 م بمقر إدارة الخدمات الصحية – بنغازي اجتماعاً بحضور مديرا مكتبي الخدمات الطبية، والصيدلة والإمداد الطبي ، ورئيسا قسمي المرافق الصحية، والتمريض، ومنسقي الأسنان، والمختبرات والأشعة بمكتب الخدمات الصحية بالإدارة ورئيس قسم المختبرات بمكتب والصيدلة والإمداد الطبي ورؤساء أقسام المختبرات والأسنان والأشعة والتمريض بالعيادات والمراكز الصحية بالمدينة.

وتركز الاجتماع على مناقشة آلية توزيع مواد تشغيل معامل التحاليل الطبية، والمستلزمات الطبية حسب الاحتياج ونسب التردد على المرافق الصحية والتي تم توريدها عن طريق جهاز الإمداد الطبي، وكذلك مواد ومستلزمات الأسنان والأشعة التي سيتم توريدها في الفترة القادمة.

كما تم تخصيص جانب من الاجتماع لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بقرار مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة بشأن تعديل القرار “418” لسنة 2009، الخاص باستخدام المهن الطبية والطبية المساعدة بناء على طلب الحاضرين.

