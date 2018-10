عضو بـ«النواب»: صراع المؤسسة العسكرية سبب توغل المعارضة التشادية

المتوسط:

قال عضو مجلس النواب، الهادي الصغير، إن الصراع السياسي القائم في ليبيا، وعدم توحيد المؤسستين العسكرية والسياسية، هو الذي جعل المعارضات الشادية والسودانية تتوغل داخل الأراضي الليبية .

وأكد الصغير في مداخلة مع قناتنا أن القتال مايزال مستمرا، إلا أن المعارضتين التشادية والسودانية تراجعتا إلى المناطق الحدودية، ليعيدوا الهجوم من جديد.

وأوضح أن الحدود الجنوبية منطقة شاسعة لا يمكن تغطيتها بعدد قليل من أفراد الجيش والقوات المساندة لها بالجنوب.

