تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مساء يوم أمس الثلاثاء مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

تناولت مؤتمر باليرمو الخاص بالأزمة الليبية والذي دعت إيطاليا إلى انعقاده، حيث قدم رئيس الوزراء الإيطالي الدعوة للرئيس لحضور المؤتمر، معبراً في الوقت نفسه عن دعم بلاده الكامل لجهود الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاده.

من جانبه أثنى الرئيس على ما تبذله الحكومة الإيطالية من جهد لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا، معلناً ترحيبه بحضور المؤتمر، متمنياً أن يحقق نتائج إيجابية تساهم في حل الأزمة السياسية الليبية.

من ناحية ثانية تناولت المحادثة الهاتفية العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين الصديقين.

The post «السرّاج» يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإيطالي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا