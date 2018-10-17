السراج يتعهد بقرب إعادة إعمار سرت

وصل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم إلى مدينة سرت على رأس وفد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين في حكومته في زيارة هي الأولى له منذ تحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش، وتعهد بالبدء قريباً في إعادة إعمار المدينة.

واستقبل السراج عميد البلدية مختار المعداني وأعضاء المجلس البلدي وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر قوة حماية سرت ومدير الأمن بالمدينة.

وتوجه السراج عقب وصوله المدينة إلى جامعة سرت وحضر فعاليات افتتاح ورشة العمل حول تنمية وإعمار سرت تحت شعار سرت الواقع والطموحات للإطلاع عن كثب على الأوضاع في المدينة ومعاناة المتضررين جراء الحرب ودعم احتياجاتها وخاصة المتعلقة بأعمال المياه والنظافة والكهرباء والمواصلات ومشاكل نقص السيولة.

وعقد السراج لقاءات مع عدد من مسؤولي القطاعات ومجلس الحكماء والأعيان ورابطة الأسر المتضررة منازلهم للتباحث حول سبل تعويضهم وحل المشاكل والأزمات التي يعانيها السكان كما قام بجولة ميدانية تفقد خلالها الأحياء السكنية المدمرة في المدينة.

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