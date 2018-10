اختتمت ظهر الاثنين بمركز زليتن للتدريب ورعاية الشباب دورة بعنوان “كيف تبدأ مشروعك الصغير” والتي أشرف عليها ونظمها الاتحاد العام لطلبة الجامعة الأسمرية.

واستمرت الدورة يومين وقدمها الدكتور مخزوم أبوظهير المتخصص في مجال التنمية الاقتصادية.

وأفاد رئيس الاتحاد العام لطلبة الجامعة الأسمرية عبدالله قراطم أن هذه الدورة تعد إنطلاقة الدورات وورش العمل التي ستقام خلال الخطة المعدة للاتحاد خلال هذا العام الجامعي الجديد.

ومن جانبه أفاد المدرب د.مخزوم أبوظهير بأن الدورة أتت بناء على طلب من الاتحاد العام لطلبة الجامعة الأسمرية موضحا أن تفاعل الطلاب في الدورة رائع ومشجع.

وأشار “أبوظهير” إلى أن الدورة تناولت بعض الأساسيات للقيام بالمشاريع الصغرى وإدارتها وكيفية تجنب المخاطر ومراحل اعداد المشروع واستدامته.

The post زليتن.. دورة شبابية بعنوان «كيف تبدأ مشروعك الصغير» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا