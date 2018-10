المتوسط:

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مساء أمس الأربعاء، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، ونائبته ستيفاني وليامز.

وأوضح الحساب الرسمي لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، عبر فيس بوك، أن ذلك اللقاء جاء ذلك في إطار تنسيق العمل بين حكومة الوفاق الوطني والبعثة الأممية في ليبيا لتنفيذ برامج الحكومة فيما يخص الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية.

