الصغير والشيباني يكشفان كواليس تقارب النواب والدولة

كشف عضوا مجلس النواب عبد الهادي والصغير وجاب الله الشيباني لبرنامج لايف عن كواليس التقارب والتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

الشيباني: الأزمة تفاقمت والرئاسي فشل

واعتبر جاب الله الشيباني أن الرئاسي فشل في أداء مهامه، فيما يأتي تقارب النواب مع الدولة لتعثر كل الطرق وعدم نجاح أغلب الاتفاقات المبرمة.

وأضاف الشيباني أن الظروف ليست مهيئة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بسبب تفاقم الأزمة، والظروف الأمنية السيئة.

وشدد عضو النواب أنه لا حل سوى تغيير الرئاسي لتحسين الظروف الأمنية والاقتصادية، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات في العام المقبل.

وأكد دعوة النواب لإلغاء المادة الثامنة وإحالتها للجنة المكلفة بتوحيد المؤسسة العسكرية في مصر للنظر فيها، مشيراً إلى أنها لا تؤثر على مجلس النواب، بل أن تأثيرها يقع على المؤسسة العسكرية.

الصغير يعتبر توافق النواب والدولة غير مسبوق

اعتبر عضو مجلس النواب عبد الهادي الصغير التوافق بين النواب والدولة غير مسبوق، وأبدى تفاؤله بهذا الأمر.

وأشار إلى أن هذا التوافق سينتج مجلساً رئاسياً يجمع شمل ليبيا وينتج سلطة تنفيذية موحدة مضيفاً أنه لا يتوقع ملاحظات تعيق التوافق الحاصل.

وقال الصغير إن المجلس الرئاسي الجديد سيكون بمبدأ المحاصصة بين الاقاليم الثلاثة بأن يتحصل على ثقة 40 عضوا من منطقته بمجلس النواب و40 عضوا من الأعلى في الدولة والأعضاء المتفق عليهم سيختارون رئيساً بينهم وأضاف أن أعضاء الجنوب سيتوجهون لأن يكون مرشح الجنوب رئيسا للمجلس.

وأضاف الصغير أن النواب التقوا برئاسة مجلس الأعلى قبل التصويت على هذه التعديلات وناقشوا التوافق بين المجلسين.

وكشف أنهم سيلتقون مرة اخرى بأعضاء من المجلس لزيادة سبل التوافق بينهما مضيفا أن النقاشات تسير بشكل مطمئن.

وقال الصغير لبرنامج لايف ان الاعضاء يبذلون جهدا كبيرا مع اعضاء الدولة خصوصا ان النواب لم يرفضوا تعديلات الأعلى للدولة ولم يرفضو ايا من نقاطه.

وقال إنهم ينتظرون الأسبوع المقبل ليوافق الأعلى للدولة على ما اتفق عليه النواب وأن النواب أعطى مهلة شهر لأعضاءه والأعلى للدولة من كل الاقاليم لاختيار مرشحيهم ليمنح المرشحون الثلاثة مدة أسبوع ثم أسبوع آخر لاختيار رئيس بينهم وإذا تعذر ذلك فسيتم اختيار أعضاء آخرين.

وبين أنه ستكون هناك فرصة لمدة 15 يوما للمتفق عليهم للوصول إلى اختيار مجلس رئاسي جديد وأن الجميع يتوق لأن يكون في السلطة التنفيذية الجديدة ذاكرا أن الجميع بإمكانه الترشح بما فيهم أعضاء النواب والأعلى للدولة والرئاسي فقط أن يتحصل على أصوات.

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