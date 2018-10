المتوسط:

أعلنت حكومة الوفاق توجه وفد حكومي يضم عدداً من الوكلاء، ورؤساء الهيئات ونوابها، بالإضافة إلى رئيس جهاز تنمية وتطوير المدن، إلى مدينة تاورغاء، أمس الأربعاء، للوقوف على الاحتياجات التي تسهم في عودة نازحي المدينة إلى ديارهم.

وأوضح الحساب الرسمي لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، عبر فيس بوك، أنه كان في استقبال الوفد عند وصوله، رئيس المجلس المحلي تاورغاء، وعدد من رؤساء الهيئات بالقطاعات الحكومية في المدينة.

وتجول الوفد الحكومي خلال زيارته، في مختلف مرافق المدينة، وذلك لبحث إعادة تأهيلها لتسهم في تقديم خدماتها للسكان، ولتوفير بيئة مناسبة لعودة النازحين من أهالي المدينة إلى ديارهم.

وعُقد إثر ذلك اجتماع مع رئيس المجلس المحلي لتاروغاء ورؤساء عدد من الهيئات الخدمية، تم خلاله الاتفاق على توفير الإمكانات العاجلة لهيئة البحث عن المفقودين لتقوم بمهامها في عملية البحث والتعرف على المفقودين، وذلك تنفيذا لاتفاق مدينتي تاورغاء ومصراتة، القاضي بعودة نازحي تاورغاء لمدينتهم، كما تم الاتفاق على تفعيل القطاعات الحكومية لتقوم بمهامها في خدمة سكان المدينة.

وتأتي هذه الزيارة بتوجيهات من المجلس الرئاسي، وذلك لتفعيل المرافق الخدمية ولتوفير البيئة الملائمة لتهيئة الظروف لعودة نازحي تاورغاء لمدينتهم.

The post وفد تابع لـ «الوفاق» يزور تاورغاء للعمل على عودة نازحي المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية