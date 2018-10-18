مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة تؤكد إعادة إفتتاح مطار الأبرق محلياً ودولياً خلال أيام

ليبيا – صرح رئيس مصلحة المطارات امحمد محمد الأطرش خلال اجتماعه الأربعاء في مقر المصلحة بمدينة البيضاء مع أعضاء حراك شباب الجبل الأخضر بأن الأيام القادمة ستشهد افتتاح مطار الأبرق الدولي برحلات محلية إلى مدينة طرابلس .

ووفقا لما نقلت عنه صحيفة العنوان الليبية فقد أكد الأطرس بأن المطار سيسير كذلك رحلات دولية إلى مدينة الإسكندرية فى مصر و مدينة إسطنبول فى تركيا .

هذا وأكد شباب الجبل الأخضر على دور المصلحة و طالبوا بسرعة افتتاح المطار لتخفيف معاناة المرضى و كبار السن و الموفدين من سكان منطقة الجبل الأخضر .

و في ختام اللقاء طلب رئيس المصلحة تعاون الحراك للقضاء على أي سلبية قد يعاني منها المواطن خلال تنقله عبر المطار وفقاً لما أوردته ذات الصحيفة .

المرصد – متابعات

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