كوريا الجنوبية ترفض منح تصاريح لمواطنيها الراغبين في السفر إلى ليبيا

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية بسيول عاصمة كوريا الجنوبية، الثلاثاء الماضي، أنها رفضت منح تصاريح لـ 26 حامل جواز كوري جنوبي من السفر إلى ليبيا، بدعوى عدم استقرار الأوضاع الأمنية في الدولة الأفريقية.

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، أن القرار جاء بشأن طلبات التصريح للسفر إلى ليبيا والسياسات المتصلة بالجوازات في اجتماع رسمي ترأسه نائب وزير الخارجية لي تيه هو.

وأكدت الخارجية الكورية الجنوبية، أيضا أنه بغض النظر عن الظروف الأمنية التي تعيشها ليبيا فإن خطط الأمنية للمتقدمين بطلبات للحصول على تصاريح للسفر إلى ليبيا لم تكن كافية بالشكل المطلوب وما في ذلك ما يشمل اختيارهم لمكان الإقامة.

وتلزم القوانين المواطنين الكوريين الجنوبيين الراغبين في السفر إلى ليبيا وغيرها من الدول التي يُحظر دخولها، الحصول على تصاريح سفر من الجهات الحكومية المختصة.

في سياق متصل، أوضحت الخارجية أنها تعتزم تجديد توصيتها للكوريين الجنوبيين الذين ما زالوا مقيمين في ليبيا بالخروج بشكل فوري، وستتخذ الوزارة إجراءات إدارية بحق المخالفين تشمل إبطال صلاحيات جوازات سفرهم في غضون شهر من إصدار التحذير.

وأوضحت الوزارة أن قرارها حتمي ويضمن سلامة الكوريين الجنوبيين، مشيرة إلى أنها ستعمل على مراقبة الأوضاع الأمنية في ليبيا عن كثب وفي الوقت نفسه ستتخذ العديد من التدابير اللازمة لحماية مواطنيها.

