نقابة النقل الجوي تعقد اجتماعًا موسعًا مع الشركة الليبية للخدمات الأرضية

أعلنت نقابة النقل الجوي عقد اجتماع مع نقابة الشركة الليبية للخدمات الأرضية فرع طرابلس، بقاعة الاجتماعات بإدارة مطار معيتيقة الدولي.

وأوضح الحساب الرسمي لنقابة النقل الجوي، عبر فيس بوك، أن الاجتماع شارك فيه مدير المنطقة والمحطة ومدير إدارة الخدمات الأرضية ورؤساء الأقسام بالشركة.

وجاء الاجتماع في إطار متابعات النقابة العامة للقطاعات التابعة لها، وقد تناول الاجتماع جملة من المواضيع التي تتعلق بتسيير العمل اليومي والعراقيل ومقترح الحلول حيث تم إيضاح كافة الاستفسارات وقد اتفق الجميع على العمل على رفع مستوى الأداء.

وخلص الاجتماع إلى أن تتولى الإدارة العليا بالشركة توفير كافة المتطلبات والاحتياجات الضرورية لكافة الأقسام والوحدات، وإحالة محضر الاجتماع إلي الجهات ذات العلاقة ومتابعتها.

