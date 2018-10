جهاز مكافحة الهجرة بتاجوراء يستقبل المنسق الإقليمي بالسفارة الهولندية

المتوسط:

استقبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء، أمس الأربعاء، المنسق الإقليمي للهجرة بسفارة المملكة الهولندية فرانشيسكو ماسكيني، حيث تناول اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي تهم عمل الجهاز.

وأوضح الحساب الرسمي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، عبر فيس بوك، أن اللقاء تناول وآلية عمل الفرع تجاه النزلاء، وأهم المشاكل التي تقف عائقا أمام أداء عمل الفرع.

وأشار الجهاز أنه تم المنسق الإقليمي على وضع الحالات الإنسانية من فئة المهاجرين داخل مركز الإيواء وعن الخدمات التي تقدمها المنظمات الدولية للنزلاء، كما تم اطلاعه ميدانيا على أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.

ومن جانبه، وعد «فرانشيسكو» بزيارات قادمة وقريبة لنظر تقديم المساعدات اللازمة والتي التمسها من خلال زيارته داخل مركز الإيواء.

