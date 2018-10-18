وصول شحنة الدقيق إلى طبرق وبلديات مجاورة

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يواصل صندوق موازنة الأساعر في مدينة طبرق توزيع الدفعة الثالثة من مادة الدقيق على اكثر من 170 مخبزاً في بلديات طبرق والأشهب وامساعد .

الدفعة الثالثة من مادة الدقيق يوزعها صندوق موازنة الأسعار على أكثر من 170 مخبزاً على بلديات طبرق وبير الأشهب ومساعد .

حوالي 72 ألف كيس دقيق إجمالي ما يتم توزيعه كدفعة ثالثة خصصت عن شهر مايو الماضي .. وعدم توفر القمح في الفترة الماضية أثر على انتاج مطحن الدقيق ما أدى إلى تأخر مواعيد الدفعات .

مايقارب من 53 ألف كيس دخلت مخازن الصندوق فيما يقول الحرس البلدي إنه يقوم بدوره في مراقبة المخابز وضبط المخالفين.

في المقابل توفر كميات الدقيق بواسطة مطحن غلال طبرق أدى إلى عودة أسعار الرغيف إلى ما كانت عليه الـ 10 أرغفة بدينار مع الأخذ في عين الاعتبار تباين الأسعار من مخبز الى اخر وهو ماسيواجه بالحزم من المسؤولين في المنطقة بحسب مسؤول الإعلام في جهاز الحرس البلدي مصطفى زاكي الذي أوضح لــ 218 أنه تم تشكيل غرفة أمنية لمتابعة جميع الظواهر والتجاوزات في مناحي الاقتصاد والسوق ومن ضمنها المخابز وتشديد الرقابة عليها.

العمل على قدم وساق مع أن ظروف عدة تواجه هذا القطاع الحيوي، فالعاملون يعانون مشكلة عدم استلام مرتباتهم إلى يومنا هذا منذ أشهر .

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