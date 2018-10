«الترتيبات الأمنية» تعلن تسلم أكثر 30 موقعا من التشكيلات المسلحة بطرابلس

المتوسط:

قال عضو لجنة الترتيبات الأمنية، لطرابلس الكبرى التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، محمد علي، إن «اللجنة تسلمت أكثر من 30 موقعا من المواقع الحيوية التي كانت تسيطر عليها التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس وضواحيها».

وأوضح «علي» في تصريحات تلفزيونية، أنه يتم العمل على تشكيل قوات أمنية من الجيش والشرطة لتأمين العاصمة من الداخل والخارج.

وأكد عضو اللجنة، أنهم سيعملون على مراجعة عمليات التسليم السابقة عبر إجراء محاضر توثق عملية التسلم لحفظ حقوق الأطراف.

