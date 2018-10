مطالبات دولية بعدم الإفراج عن أموال ليبيا المجمدة ببريطانيا

المتوسط:

طالب عضو حزب الديمقراطيين الاتحاديين الإيرلندي، ريغ إيمبي، بريطانيا بعدم الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة.

ونقلت صحيفة إيرش تايمز الأيرلندية، عن «إيمبي» قوله أن «بريطانيا يمكن أن تستخدم حق النقض في مجلس الأمن للحصول على التزامات بشأن تعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي قبل أن توافق على إلغاء تجميد الأصول الليبية».

من جانبه، قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي؛ إن «مشروع القانون الذي تم تقديمه لمجلس العموم البريطاني والذي يتيح استخدام الأموال الليبية المجمدة لمنح تعويضات لهؤلاء الضحايا يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن» بحسب الصحيفة الأيرلندية.

