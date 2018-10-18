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مجلس حكماء الجفرة يُشكل غرفة طوارىء

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد مجلس حكماء الجفرة اجتماعاً طارئاً أمس الأربعاء في ديوان المجلس البلدي بمدينة هون تم خلاله تشكيل غرفة مركزية للطوارئ على خلفيات الأحداث الجارية في المنطقة ومنها حادثة المختطفين من بلدة الفقهاء الواقعة في نطاق بلدية الجفرة .

ووجه المجتمعون نداءً عـــاجلاً لجميع المواطنين في بلدية الجفرة، حاثين كافة العسكرين والضباط على ضرورة الالتحاق الفوري بمعسكراتهم داخل الجفرة وبمختلف مدن الوسط والجنوب للمشاركة المعارك لتحرير الجنوب من العصابات الإجرامية الافريقية –حسب وصف المجتمعين-  التي تمتهن الحرابة وعاثت في الأرض فساداً منتهكة كافة الأعراف والقوانين الليبية .

وأفاد عضو من المكتب الإعلامي لبلدية الجفرة لـ 218 –في وقت سابق-  أن المختطفين من الفقهاء قد تم تحريرهم فيما لقى اثنان من ذات البلدة حتفهم مع 4 من بلدة أم الأرانب نتيجة الاشتباكات مع عصابات الخطف والحرابة التشادية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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