مجلس حكماء الجفرة يُشكل غرفة طوارىء

عقد مجلس حكماء الجفرة اجتماعاً طارئاً أمس الأربعاء في ديوان المجلس البلدي بمدينة هون تم خلاله تشكيل غرفة مركزية للطوارئ على خلفيات الأحداث الجارية في المنطقة ومنها حادثة المختطفين من بلدة الفقهاء الواقعة في نطاق بلدية الجفرة .

ووجه المجتمعون نداءً عـــاجلاً لجميع المواطنين في بلدية الجفرة، حاثين كافة العسكرين والضباط على ضرورة الالتحاق الفوري بمعسكراتهم داخل الجفرة وبمختلف مدن الوسط والجنوب للمشاركة المعارك لتحرير الجنوب من العصابات الإجرامية الافريقية –حسب وصف المجتمعين- التي تمتهن الحرابة وعاثت في الأرض فساداً منتهكة كافة الأعراف والقوانين الليبية .

وأفاد عضو من المكتب الإعلامي لبلدية الجفرة لـ 218 –في وقت سابق- أن المختطفين من الفقهاء قد تم تحريرهم فيما لقى اثنان من ذات البلدة حتفهم مع 4 من بلدة أم الأرانب نتيجة الاشتباكات مع عصابات الخطف والحرابة التشادية .

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