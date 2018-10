المتوسط:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،على دعم بلاده لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة في ليبيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد أمس الأربعاء، في القمة الثنائية التي جمعت الرئيس الروسي بمدينة سوتشي، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الرئيس الروسي، أن بلاده تسعى للمساعدة على إنهاء الانقسامات داخل المؤسسات الليبية والمساهمة في إعادة بناء الدولة.

ومن جانبه، عرض «السيسي» خلال اللقاء رؤية مصر بخصوص الحل السياسي في ليبيا على أساس توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

The post «السيسي» يستعرض مع «بوتين» رؤية مصر بشأن الحل السياسي في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية