أصدر وزير داخلية حكومة الوفاق المفوض فتحي باشاغا، تعميما بشأن إخلاء أي عقارات أو أملاك أو أراضي تشغلها وزارة الداخلية وتسليمها لأصحابها الأصليين.

وأوضحت وزارة داخلية الوفاق في بيان تحصلت «المتوسط» على نسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي دعما لإنجاح كافة المساعي لتحقيق المصالحة الشاملة، وتغليب مصلحة الوطن والمحافظة على ثرواته.

