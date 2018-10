«داخلية الوفاق»: مصرع 888 شخصًا في حادث مروري خلال النصف الأول من 2018

المتوسط:

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، إن 888 شخصًا لقوا مصرعهم جراء حوادث المرور خلال النصف الأول من عام 2018، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 1800 شخصًا تتراوح جروحهم بين البليغة والبسيطة.

وأكدت الوزارة في إحصائية صادرة عن إدارة شؤون المرور والتراخيص التابعة لها، أمس الأربعاء، إن السرعة وعدم احترام إشارات المرور والتهور، من بين أسباب تلك الحوادث القاتلة.

وحذرت وزارة الداخلية، من أن الحروب والنزاعات ليست وحدها هي التي تسلب حياة المواطن فحوادث المرور المروعة كانت سببا إضافيا لوفاة مئات المواطنين.

