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معارك الجنوب .. الرئاسي يندد بتمادي الجماعات الإجرامية

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر المجلس الرئاسي بياناً ندد فيه بالأحداث الدائرة في مناطق الجنوب الأوسط والغربي ، مترحماً على الأرواح التي أزهقت في معارك جبل أبو غنيمة التي دارت بين أهالي المنطقة ومعتدين من عناصر مرتزقة تسللت من دول أفريقية حدودية مستغلة الفراغ الأمني في البلاد .

وأكد المجلس الرئاسي خلال بيانه أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب ، وأنه سيتخذ اجراءات رادعة ضد فلول المرتزقة التي استهدفت مناطق الجنوب وزعزعت أمن واستقرار البلاد ، مترحماً على من قضوا نحبهم من أبناء الوطن في هذا الهجوم الغادر .

ونبه الرئاسي إلى أن تمادي هذه الجماعات الاجرامية من مرتزقة ومجرمين وطامعين في خيرات البلاد ، ما كانوا يتجرؤون على قيامهم بهذا العدوان ، لو لم يجدوا في أبناءه ومؤسساته انقساماً يمهد لهم الطريق ، ويضمن غياب أي رادع قوي يردهم محملين بالخيبات ، داعياً إلى لم الشمل ، وتوحيد الصف ،والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية .

وجدد المجلس نداءه إلى الأطراف السياسية في ليبيا كافة، إلى نبذ الخلافات والانقسامات السياسية ، والعمل بجدية على توحيد المؤسسة العسكرية لحماية الوطن ورد المعتدين وتحقيق سيادة البلاد .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هؤلاء الجبناء لم نعترف بهم لانهم فعلا خونه و عملاء و جبناء. بهددون في عصابات أفارقه في الجنوب اي من مسافة لا تقل عن الالاف الكيلومترات. يعني السراج الكلب ينبح من بعيد كعادته.

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