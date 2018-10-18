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بالفيديو.. آمر سجن قرنادة: يمنع الأهالي من زيارة أبنائهم «الإرهابيين»

تم النشر منذُ 60 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أصدر آمر سجن قرنادة قرارًا بمنع الأهالي من زيارة أبنائهم السجناء، متوعدا إياهم بالقبض عليهم ووضعهم في السجن مع أبنائهم إذا حاولوا زيارتهم.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو مصور تحصلت «المتوسط» على نسخة منه، لاجتماع قيادات سجن قرنادة مع كتيبة أولياء الدم، حيث تم الاتفاق على منع الزيارة عن المساجين «الإرهابيين» إلى أن تفصل الدولة في أمرهم، مؤكدا أن من قتل سيحكم عليه بالإعدام، وأن لا تفاوض نهائيا مع المساجين.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • لا نحتاج لفيديو. لان امر سجن قرناده علي حق. لو انهم سجناء عاديين سننتقده و لكنهم ارهابيين مجرمين قتله سفاحين يجب تقديمهم للمحاكمه و اعدامهم و لا ضرورة ان يزورهم ذويهم

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