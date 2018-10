بالفيديو.. آمر سجن قرنادة: يمنع الأهالي من زيارة أبنائهم «الإرهابيين»

المتوسط:

أصدر آمر سجن قرنادة قرارًا بمنع الأهالي من زيارة أبنائهم السجناء، متوعدا إياهم بالقبض عليهم ووضعهم في السجن مع أبنائهم إذا حاولوا زيارتهم.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو مصور تحصلت «المتوسط» على نسخة منه، لاجتماع قيادات سجن قرنادة مع كتيبة أولياء الدم، حيث تم الاتفاق على منع الزيارة عن المساجين «الإرهابيين» إلى أن تفصل الدولة في أمرهم، مؤكدا أن من قتل سيحكم عليه بالإعدام، وأن لا تفاوض نهائيا مع المساجين.

