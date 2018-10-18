وفد حكومي يزور تاورغاء لتسهيل عودة النازحين

وصل وفد حكومي قوامه عددا من الوكلاء في حكومة الوفاق ، وعدد من رؤساء الهيئات ونوابها، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المدن، إلى مدينة تاورغاء أمس الأربعاء، للوقوف على الاحتياجات التي تسهم في عودة نازحي المدينة إلى ديارهم.

استقبل الوفد ، رئيس المجلس المحلي تاورغاء، وعدد من رؤساء الهيئات بالقطاعات الحكومية في المدينة .. وتجول الوفد خلال زيارته، في مختلف مرافق المدينة،لبحث إعادة تأهيلها لتسهم في تقديم خدماتها للسكان، ولتوفير بيئة مناسبة لعودة النازحين من أهالي المدينة.

وعُقد أثناء الزيارة اجتماع مع رئيس المجلس المحلي تاروغاء ورؤساء الهيئات الخدمية، تم خلاله الاتفاق على توفير الإمكانات العاجلة لهيئة البحث عن المفقودين لتقوم بمهامها في عملية البحث والتعرف على المفقودين، تنفيذا لاتفاق مدينتي تاورغاء ومصراتة، القاضي بعودة نازحي تاورغاء ، كما تم الاتفاق على تفعيل القطاعات الحكومية لتقوم بمهامها في خدمة سكان المدينة.

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