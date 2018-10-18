القيادة العامة تنفي تقديم «مقترح مصري جديد» لتوحيد المؤسسة العسكرية

نفت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تقديم مقترح مصري جديد لتوحيد المؤسسة العسكرية خلال اجتماع يوم الأربعاء بالقاهرة، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات ماهي الا «تكمله لما سبق من اجتماعات».

وقال مكتب الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري الأربعاء «ننفي كل الإشاعات المتداولة عن مقترح مصري جديد وهذه الاجتماعات ماهي إلا تكمله لما سبق من اجتماعات».

وتواصلت أمس الأربعاء في القاهرة أعمال اجتماع توحيد المؤسسة العسكرية، بمشاركة وفدي الجيش الليبي التابعين للقيادة العامة للجيش والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

ويجتمع الوفدين بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي، وحضور أعضاء اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة مساعد وزير الدفاع للعلاقات الدولية اللواء محمد الكشكي.

يذكر أن المشاركين في اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية أكدوا في مارس الماضي، على ضرورة المضي قدمًا في توحيد الجيش الليبي، وإعادة تأكيد الثوابت الوطنية الراسخة، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، ومدنية الدولة، والابتعاد بالمؤسسة العسكرية عن أية استقطابات.

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