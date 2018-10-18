رئيس الكونغرس التباوي يكشف هوية العصابات المسلحة في الجنوب

كشف رئيس الكونغرس التباوي، عيسى عبد المجيد، أن العصابات المسؤولة عن الخطف والحرابة في الجنوب هم حركات العدل والمساواة السودانية إضافة إلى مجموعات مسلحة من المعارضة التشادية.

وأوضح عبد المجيد، بأن تلك العصابات منتشرة على مسافات واسعة على شريط الحدود الجنوبية، مشيرا إلى أن التبو تحالفوا مع القبائل الأخرى في المنطقة لمواجهة انتشار الجريمة في المنطقة، وأن ضحايا القتال ليسوا من قبيلة واحدة.

وأضاف عبد المجيد، أن هذه المجموعات تتلقى دعما من أشخاص يعملون في الدولة الليبية، لأن العتاد والعربات والأسلحة لديهم لا يمكن أن تكون معتمدة فقط على التهريب،مناشدا بدعم سرية خالد بن الوليد والكتائب الأخرى التي تحارب العصابات التي تمارس الجريمة والحرابة في الجنوب.

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