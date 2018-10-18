سائق شاحنة يقدم على ارتكاب جريمة بشعة بحق عائلة في طرابلس

أقدم سائق شاحنة نقل ليبي على قتل مواطن خمسيني ومحاولة قتل زوجته بهدف السرقة وذلك بعد استعانتهم به لنقل أمتعة تخصهم مقابل أجرة يوم أمس الأربعاء بالعاصمة طرابلس.

ونفى مصدر فضل عدم الإعلان عن هويته وهو أحد أقارب الضحايا في حديث لـ المرصد صحة عدة روايات تحدث بعضها عن مقتل والدة الضحية أو زوجته إضافة لعدة روايات أخرى تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي .

وكشف بأن الضحية هو المواطن إمحمد صالح الرويمي مؤكداً بأنه قد لقي مصرعه غدراً على يد سائق شاحنة نقل صغيرة من نوع كيا المعروفة شعبياً باسم ” الفرسان ” .

وفى التفاصيل قال المصدر بأن الضحية كان ينقل أثاث وأغراض من منزله القديم إلى منزل جديد شيده في منطقة عين زارة قبل أن يلقى مصرعه فيه صباح الأربعاء على يد سائق الشاحنة الذي كان ينقل بها أغراضه .

وأضاف بأن سائق الشاحنة أقدم على قتل الضحية بعد أن ضربه بأداة صلبة داخل المنزل الجديد عندما انتهوا من نقل آخر شحنة بضائع من المنزل القديم ليرديه قتيلاً على الفور ، وهنا كانت المفاجأة .

يضيف المصدر بأن سائق الشاحنة كان قد شعر بوجود مبلغ مالي كبير في المنزل القديم ولذلك قرر قتل الضحية والعودة إلى المنزل القديم لوحده لكي يفتك بزوجة الرجل لتأكده من وجودها لوحدها بما يمكّنه من سرقة المبلغ بعد تخلصه من الزوج وضمان أن لا يتعرض لأي مقاومة .

وبعد تأكده من قتل الزوج عاد القاتل إلى المنزل القديم حيث كانت زوجة الضحية تنتظر زوجها التي كانت تعتقد بأنه عاد مع السائق لنقل شيء ما ، لينقض عليها القاتل فوراً محاولاً شنقها بواسطة سلك جلبه معه لتنفيذ جريمته البشعة حتى سقطت مغشياً عليها وظن بأنها فارقت الحياة إلا أن إرادة الله كتبت لها النجاة ، يقول المصدر .

وأكد ذات المصدر بأن الزوجة استعادت وعيها بعد مغادرة القاتل لمسرح الجريمة وتم إسعافها إلى المستشفى و غادرته بعد أن تلقت العلاج اللازم واكتشافها بعد استعادتها لوعيها بأن زوجها قد قُتل لتحضر ظهر اليوم الخميس مراسم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقبرة سيدي حسين بمنطقة مشروع الهضبة.

كما ناشد كل من لديه معلومة حول القاتل الذي لاذ بالفرار بعد تنفيذ فعلته الشنعاء بضرورة الاتصال بأقرب مركز شرطة أو جهة أمنية للتبليغ عنه حتى يتم القبض عليه.

المصدر: المرصد

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