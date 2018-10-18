وفد من حكومة الوفاق يتابع الاحتياجات التي تسهم في عودة نازحي تاورغاء

أجرى وفد من حكومة الوفاق وعدداً من رؤساء الهيئات ونوابها، زيارة إلى مدنية تاورغاء، للوقوف على الاحتياجات التي تسهم في عودة نازحي المدينة إلى ديارهم.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أجرى الوفد خلال زيارة أمس الأربعاء، جولة تفقدية، لبحث إعادة تأهيل المدينة لتسهم في تقديم خدماتها للسكان، ولتوفير بيئة مناسبة لعودة النازحين من أهالي المدينة إلى ديارهم.

وشملت الزيارة أيضاً، عقد اجتماع مع رئيس المجلس المحلي تاروغاء ورؤساء عدد من الهيئات الخدمية، تم خلاله الاتفاق على توفير الإمكانات العاجلة لهيئة البحث عن المفقودين لتقوم بمهامها في عملية البحث والتعرف على المفقودين، وذلك تنفيذا لاتفاق مدينتي تاورغاء ومصراتة، القاضي بعودة نازحي تاورغاء لمدينتهم، كما تم الاتفاق على تفعيل القطاعات الحكومية لتقوم بمهامها في خدمة سكان المدينة.

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