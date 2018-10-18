أعيان ومشائخ طبرق يثمنون دور الحكومة المؤقتة في خدمة البلدية

ثمنت مدينة طبرق متمثلة في بلديتها ومشائخها وأعيانها جهود رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني في خدمة البلدية، وضمان سير المشاريع الخدمية في البلدية على أكمل وجه، ووضع السبل الكفيلة لحلحلة العراقيل التي واجهت تلك المشاريع حتى قاربت جلها على الانتهاء.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، أن ذلك جاء خلال زيارة أمس الأربعاء،بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، كل من وكيل بلدية طبرق الأستاذ عبدالله أسحام، ومدير جهاز الإسكان والمرافق بطبرق المهندس الطاهر الطيب الشريف، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للتحلية المهندس فتح الله سليم.

وجدد الوفد في ختام زيارته، دعمه لشرعية البرلمان، والحكومة المؤقتة وعدم اعترافهم بأي جسم سياسي آخر.

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