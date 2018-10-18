“رقابة الأغذية والأدوية” تُعلن عن فرص توظيف

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أنه يسعى لقبول طلبات توظيف طلبة الجامعات الحكومية الخريجين من تخصصات “الصيدلة -علوم الأغذية- الكيمياء- الأحياء” بين عام 2013 إلى 2017.

واشترط المركز توفر عدّة شروط في المُتقدم بطلب التوظيف أولها أن يكون ليبي الجنسية، ولم يتجاوزه عمره الـ30 عاماً، وأن يكون من بين الـ5 الأوائل في كليته.

كما تضمّنت الشروط الواردة في تعميم مركز الرقابة على أن يكون الخرّيج قد اجتاز فترة الدراسة الجامعية بشكل مُنتظم وفي الفترة النظامية المُحددة لذلك.

ونوّه المركز أنه يتوجب على المُتقدمين بطلبات التوظيف من سكان المنطقة الغربية التوجه إلى مقر الإدارة العامة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمدينة طرابلس، بينما خُصص مقر فرع بنغازي للرقابة على الأغذية والأدوية لاستقبال طلبات الخريجين القاطنين بالمناطق الشرقية، ومقر مكتب سبها للمُقيمين بمناطق الجنوب.

وسيكون آخر موعد لاستقبال الطلبات بتاريخ الـ22 من نوفمبر القادم.

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