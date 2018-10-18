تعليم الوفاق تناقش جملة من المواضيع خلال الاجتماع الأول للعام الدراسي الجاري

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل، مع مدراء الإدارات والمراكز والمصالح والمكاتب التابعة للوزارة، عدة مواضيع تهم سير العمل وبداية العام الدراسي.

وأكد المكتب الإعلامي للوزارة، أن الاجتماع الأول الذي عقد أمس الأربعاء، شمل استعراض وضع آلية لمتابعة عمل اﻹدارت بالوزارة وتقييم أدائها وذلك بإحالة تقرير شهري عن أعمالها لمكتب المتابعة، إلى جانب وتقييم الأداء للتعرف على الصعوبات التي تواجه سير عملها لوضع الحلول الناجحة لها.

كما وشمل اللقاء، تحديد برنامج تحديد اﻻحتياجات التدريبية للمعلمين واﻻستعدادات القائمة لامتحان الدور الاستثتائي لطلبة الشهادتين اﻻعدادية والثانوية، وآلية التسجيل والقبول في الجامعات .

من جهته، شدد الوزير خلال اللقاء، على ضرورة حصر عدد الموظفين والعاملين بديوان الوزارة ومراقبات التعليم بالبلديات لوضع قاعدة بيانات صحيحة تستند عليها الوزارة.

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