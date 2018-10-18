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السراج يعلن عن إنشاء هيئة لإعمار وتنمية مدينة سرت

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-سرت

انطلقت صباح  الأربعاء بجامعة سرت ورشة عمل حول إعادة إعمار وتنمية سرت.

وشهد اليوم الأول للورشة حضور رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ووزير الداخلية المفوض “فتحي باشاآغا”، حيث سيشارك في الورشه العديد من الخبراء والمختصيين في طرح الأفكار والمشاريع التي من شأنها المساهمة في إعادة الإعمار والتنمية في المدينة حسب ماذكر المكتب الإعلامي للرئاسي.

يشار إلى أن حكومة الوفاق اطلقت مبادرة لإعادة الإعمار في المدينة التي شهدت تدمير للبنى التحتية جراء الأعمال القتالية السابقة، فيما ستشارك عديد الشركات المحلية والعالمية في إعادة الإعمار.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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