العميد المسماري يعلن إستئناف إجتماعات القاهرة لبحث توحيد المؤسسة العسكرية

ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري إن القاهرة استضافت أمس الأربعاء اجتماعات للعسكريين الليبيين لبحث توحيد مؤسسة الجيش.

المسماري أوضح في تصريح لموقع “العين الإخبارية” أن اجتماعات العسكريين الليبيين انطلقت في القاهرة برعاية اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي، مشيداً بالدور الذي تلعبه مصر لتوحيد صفوف الليبيين لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

ونفى المسماري الأكاذيب التي روجتها وسائل إعلام مختلفة حول طرح القاهرة أي مبادرات جديدة بشأن المؤسسة العسكرية الليبية، داعياً وسائل الإعلام لتحري الدقة والمهنية فيما ينقل من أخبار عن المؤسسة العسكرية الليبية واجتماعات العسكريين الليبيين في القاهرة.

وأشار الناطق الرسمي باسم القيادة العامة إلى أن الشائعات التي يتم ترويجها تهدف إلى تشويه الدور المصري وعرقلة توحيد الجيش الوطني الليبي.

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