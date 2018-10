أمر رئيس مصلحة الأحوال المدنية بنغازي باستدعاء رئيس منظومة الأرقام الوطنية، ورئيس قسم التحريات ورئيس وحدة التحقيق بالمصلحة، للتحقيق فيما يخص الأرقام الوطنية والملفات العائلية وسواقط القيد، وذلك بحضور المحامي العام المستشار إبراهيم الدرسي.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع في مقر مصلحة الأحوال المدنية بنغازي دور المصلحة مع مكتب المحامي، حيث باشر المحامي العام وعضو النيابة التحقيق ببعض المواضيع، وأهمها الكشف عن حالات التزوير سواء كانت داخل أو خارج ليبيا.

وأثنى المقدم أسامة الدرسي على التعاون المستمر من قبل مكتب المحامي العام بالوقوف مع المصلحة ومع حماية الهوية الليبية، حتى يتسنى خدمة المواطن بالصورة الصحيحة وباحترافية عالية.

The post التحقيق في تزوير الأرقام الوطنية ببنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية