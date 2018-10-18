مديرية أمن طرابلس تمنع وقوف المركبات الآلية في هذه الشوارع ابتداءً من يوم الأحد القادم

ليبيا – أصدرت مديرية أمن طرابلس اليوم الخميس تنبيه للمواطنين تؤكد من خلاله بأنها ستمنع وقوف المركبات الآلية في عدد من الطرق والشوارع إعتباراَ من يوم الأحد القادم الموافق الـ 21 اكتوبر الجاري.

المديرية أوضحت في تنبيهها الذي تلقت المرصد نسخة منه أنها ستمنع وقوف المركبات على الطريق ما بين برج طرابلس إلى جزيرة ميناء الشعاب على الإتجاهين بالإضافة إلى طريق شارع الإستقلال إمحمد المقريف سابقاً بالكامل على الجهتين.

وأضافت المديرية بأنها ستمنع وقوف المركبات إيضاً على الطريق من ميدان الشهداء بإتجاه ميدان الغزالة إلى فندق المهاري على الجهتنين.

وطالبت المديرية المواطنين بالتقييد بالتعليمات بالوقوف بالأماكن المخصصة من قبل البلدية أمام الفندق الكبير، لافتةً إلى أنها ستقوم بجر أي مركبة مخالفة إلى المستودع المخصص لذلك ومخالفتها.

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