المصرف المركزي يعلن عن موعد صرف الـ500 دولار المضافة لمخصصات الاسر عن سنة 2018

ليبيا – وجه مصرف ليبيا المركزي أمس الاربعاء خطاباً إلى المدراء العامين بالمصارف التجارية ومدير عام شركات معاملات الخدمات المالية بشان الـ500 دولار التي تم إضافتها للمواطنين بمخصصات الاسر عن سنة 2018.

المصرف المركزي طالب في خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه المصارف التجارية بموافاته بالاجراءات المتخدة من طرفهم نهاية يوم 30 أكتوبر 2018 بالبدا في صرف الـ 500 دولار لكل مواطن التي تمت إضافتها لمخصصات الاسر .

يشار إلى أن هذا الاجراء يأتي لتأكيد المركزي إلتزامه بحزمة الاصلاحات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها بين مجلسي الرئاسي والدولة بالاتفاق مع المصرف المركزي.

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