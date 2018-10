كشفت مديرية أمن طرابلس انه اعتباراً من يوم الاحد القادم 21 نوفمبر 2018 سوف يُمنع على المركبات الآلية من الوقوف على الطرق الأتية:

الطريق بين برج طرابلس إلى جزيرة الشعاب على الاتجاهين

طريق شارع الاستقلال “إمحمد المقريف سابقاً” بالكامل على الجهتين.

الطريق من ميدان الشهداء باتجاه ميدان الغزالة إلى فندق المهاري على الجهتين.

هذا ونبهت مديرية أمن طرابلس إلى ضرورة التقيد بركن المركبات في الأماكن المخصصة مشيرةً إلى الموقف المُخصص من قبل البلدية أمام الفندق الكبير.

كما نبهت أن أي مخالفة ستستدعي جر المركبة إلى المستودع المخصص مع مخالفتها.

The post ثلاث طرق رئيسية يمنع بها ركن المركبات الآلية في العاصمة طرابلس appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا