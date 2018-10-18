برنامج تدريبي في زليتن تحت شعار “مشروع دعم المرأة الليبية في القطاع العام “

اختتم مكتب العمل والتأهيل زليتن التابع لوزارة العمل والتأهيل البرنامج التدريبي للعاملات في القطاع العام في بلدية زليتن تحت شعار “مشروع دعم المرأة الليبية في القطاع العام “.

وقال ابويكر مامي مدير مكتب العمل زليتن ” للاقتصادية ” ان البرنامج التدريبي استهدف عدد (70) موظفة بترشيح من الجهات الحكومية داخل نطاق البلدية وذلك بتنسيق بين مكتب دعم و تمكين المرأة بوزارة العمل والتأهيل والمجلس الثقافي البريطاني للرفع من قدرات ومهارات المرأة للمساهمة في صنع القرار داخل مؤسسات الدولة.

وأضاف البرنامج التدريبي الذي انتظم خلال الفترة “8 – 16 ” اكتوبر الجاري شمل مجالات ” التدريب في التنمية الذاتية والتدريب في الإدارة و القيادة “.

يذكر بأن هذا البرنامج يأتي ضمن مشروعات الاتحاد الأوروبي لدعم الإدارة العامة في ليبيا من خلال منظمة crown Agents.

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