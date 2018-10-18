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دمج هيئتي المياه والموارد المائية تحت مظلة واحدة

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

بعد أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم “1092” القاضي بتشكيل مجلس إدارة يضم في عضويته رئيس وأربعة اعضاء لتولي مهمة ادارة الهيئة تم دمج مجلس ادارة هيئتي المياه والموارد المائية تحت مظلة هيئة الموارد المائية.

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قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

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