دمج هيئتي المياه والموارد المائية تحت مظلة واحدة

بعد أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم “1092” القاضي بتشكيل مجلس إدارة يضم في عضويته رئيس وأربعة اعضاء لتولي مهمة ادارة الهيئة تم دمج مجلس ادارة هيئتي المياه والموارد المائية تحت مظلة هيئة الموارد المائية.

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