رسمياً.. العيساوي يستلم مهامه كوزير لإقتصاد الوفاق

ليبيا – إستلم وزير الاقتصاد والصناعة الجديد بحكومة الوفاق علي العيساوي اليوم الخميس رسمياً مبنى وزارة إقتصاد الوفاق من الوزير السابق ناصر فضل الله الدرسي.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

العيساوي إستلم الوزارة بعد إجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أول أمس الثلاثاء وسط مطالبات من القيادة العامة وقبيلة العبيدات بفتح قضية إغتيال رئيس الاركان السابق اللواء عبد الفتاح يونس حيث أن العيساوي أحد المتهمين في هذه الجريمة.

يشار إلى أن السراج قد كلف العيساوي بحقيبة الاقتصاد وفقاً لقراره رقم 1370 يوم 7 أكتوبر الجاري ، مرجعاً هذا التكليف إلى دواعي المصلحة العامة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية