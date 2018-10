المركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان يدعم حملة «30%نبدوها»

اجتمع أعضاء حملة “30%نبدوها” بشأن دعم مشاركة المرأة في الاستحقاق الانتخابي القادم لتحظى بنسبة مشاركة 30%في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

حيث حضر هذا الاجتماع الاستاذ عبد المنعم الصادي منسق المركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي بطرابلس والذي يتخذ من العاصمة النرويجية أوسلو مقراً له بناءاً على تكليف الأمين العام المفروض للمركز الدكتور رمضان بن زير والذي أكد على ضرورة دعم فعاليات المجتمع المدني الليبي والمشاركة الإيجابية فيها.

يُذكر أن هذه الحملة تُشارك فيها مؤسسات مجتمع مدني محلية تحت رعاية المعهد الديمقراطي NDI وهو مؤسسة مدنية أمريكية.

