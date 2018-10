«ديوان المحاسبة»: تعذر مراقبة مجلس النواب لهذا السبب

المتوسط:

أكد ديوان المحاسبة بالبيضاء بأن القانون لا ينص على إخضاع مجلس النواب لرقابة الديوان ما يعني تعذر مراجعة وفحص حساباته مشيراً إلى عدم امتلاكه أي سلطة محاسبية على المجلس وأعضاءه.

وقال في بيان إن محاسبة مجلس النواب يستلزم التعريف باختصاصات الديوان والدور الذي اضطلع وقام به في محاربة الفساد والقيام بدوره الذي كفله له القانون على أكمل وجه.

وقال البيان بأنه تم إعادة تنظيم ديوان المحاسبة بالقانون رقم (19) لسنة 2013م وتعديل بعض أحكامه بالقانون رقم (24) لسنة 2013م ، حيث اعتبره القانون هيئة مستقلة تلحق بالسلطة التشريعية.

وأضاف البيان بأن القانون لم ينص على إخضاع مجلس النواب لرقابة الديوان ومن ثم أنه يتعذر بحكم ذات القانون مراجعة وفحص حساباته وليس لديه سلطة على المجلس وأعضاءه.

وأوضح بأن القانون لم يعط للديوان سلطة التحقيق التأديبي أو الجنائي فليس له صلاحيات التحقيق حيث أن المادة (27) من قانون ديوان المحاسبة المشار إليها نصت على “أنه إذا أسفرت إجراءات الفحص والمراجعة عن أمور تستوجب التحقيق فيحيل الأوراق لهيئة الرقابة الإدارية”.

وأشار البيان إلى أنه بالرغم من القصور والنقص التشريعي في قانون الديوان وحرمانه من اختصاصات التحقيق فقد تم إعداد مسود بقانون جديد يعطي له هذه الصلاحيات وأحيلت لمجلس النواب منذ شهر مارس 2017م ولم يصدر القانون إلى الآن.

