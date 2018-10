مديرية أمن الجفارة تشيع جثمان شرطي قتل خلال عملية مداهمة

المتوسط

شيعت مديرية أمن الجفارة، اليوم الخميس، جثمان الشرطي ماجد الكماشى، التابع للمديرية والذي قتل أثناء عملية مداهمة وضبط بعض المطلوبين والخارجين عن القانون بمنطقة النجيلة الغربية.

وتقدمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بالتعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، سائلة الله أن يتقبله بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وأكدت مديرية أمن الجفارة، أنه قد تم ضبط العديد من المتهمين خلال هذه المداهمة، قائلة: “لن تتوقف أعمال فرض الأمن حتى يتم ضبط جميع المطلوبين للعدالة”.

وحول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عدد من رجال الشرطة الذين قتلوا خلال الأيام الماضية، قالت مديرية أمن الجفارة: “بعد استكمال التحقيقات، تبين أنه قد تم العثور عليهم في ساعة متأخرة من الليل على متن سيارة مشبوهة وغير مرتدين الزى الرسمي وفي وضع غير طبيعي وأثار الخمور بالسيارة وبرفقتهم شخص مدني واحد من الأعضاء غير المكلفين بأي عمل”.

وأضافت “اتخذت جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ولن نترك حق الأعضاء الملتزمين والذين يبذلون جهودهم خدمةً لوطنهم ولن نلتزم بتقدم أي عمل تجاه الأعضاء غير الملتزمين من أجل استقرار المنطقة”.

