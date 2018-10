رئيس البرلمان الأوروبي يطالب الاتحاد بموقف موحد تجاه الأزمة الليبية

المتوسط:

ناشد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، الدول الأعضاء في الاتحاد بتوحيد موقفها وإعداد استراتيجية موحدة للعمل في ليبيا.

وقال تاياني خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش القمة الأوروبية في بروكسل اليوم الخميس، إنه “بغير المفيد تدخل أطرافا أوروبية متعددة بوجهات نظر مختلفة في الشأن الليبي”، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقدم لليبيين وجهة نظر موحدة خلال مؤتمر باليرمو.

واعتبر تاياني، أن تباين مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن يساهم في تسوية الأوضاع وبسط الاستقرار في ليبيا، مشدداً على أهمية عودة السلام لليبيا إعلاءً لشأن المصالح الاستراتيجية الأوروبية، وفق ما ذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

ولم يفوت رئيس البرلمان الأوروبي الفرصة لتوجيه انتقادات للسياسة الخارجية الأوروبية، قائلا: “لسنا أقوياء بما فيه الكفاية تجاه القضايا الكبرى”، على حد تعبيره.

