البرلمان يطالب القيادة العامة بالتدخل بشكل عاجل لتطهير الجنوب من قوات المعارضة التشادية

ليبيا – دان مجلس النواب في بيان له اليوم الخميس انتهاك المعارضة التشادية لحرمة التراب الليبي بتواجد قواتها في مناطق الجنوب وممارستها لعمليات النهب والخطف والقتل .

مجلس النواب قدم في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه تعازيه وصادق مواساته إلى أسر الشهداء الذين تم تصفيتهم من قبل هذه العصابات ويحمد الله على سلامة من تم فك أسرهم من أيادي عصابات المعارضة التشادية.

وحيا المجلس الرجال البواسل الذين يتصدون لهذه العصابات المارقة ويطاردون فلولها بأقل الامكانيات ، مطالباً القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم التعزيزات والدعم اللازم وبشكل عاجل لتطهير تراب الجنوب الليبي من دنس هذه العصابات الاجرامية.

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