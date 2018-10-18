بالفيديو | الشركسي : أهالي بنغازي نادمين على دعم عملية الكرامة الإرهابية ضد الثوار

ليبيا – حمل قائد ما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي العقيدمصطفى الشركسي مسؤولية هزيمتهم إلى اخطاء رئاسة اركان المؤتمر العام في ذلك الوقت وذلك فى معرض حديثه عن إنتفاضة سكان المدينة ضد المجموعات المتطرفة فى أكتوبر 2014.

وزعم الشركسي في تصريح لقناة النبأ أمس الاربعاء وتابعته صحيفة المرصد بأن قرابة 1000 شخص بين ضابط وضابط صف وجنود رفضوا الانضمام الى عملية الكرامة ، مبيناً بأنهم تواصلوا مع رئاسة أركان المؤتمر التي كان يراسها اللواء جاد الله العبيدي للتأكيد على تمسكهم بما وصفه بـ”الشرعية” لكن الأخيرة لم تقم بواجبها تجاههم .

وتابع قائلاً :” رفضنا الانضمام إلى حفتر لأننا منضبطين عسكرياً ولأن عملية الكرامة كانت بمثابة الاحتلال في ذلك الوقت وهي لم تنال الشرعية الا بعد 7 اشهر من انطلاقها بعد أن جاء البرلمان”.

وجدد الشركسى إلقاء اللوم على أركان المؤتمر ورئاستها بالتأكيد على أنها لم تحتوى العسكريين الذين رفضوا الانضمام إلى عملية الكرامة ، مبيناً بأن هذه الخطوة لو تمت لكان هؤلاء العسكريين قد ساعدوا من وصفهم بـ”الثوار” للوقوف معهم لصد عملية الكرامة وذلك فى إشارة منهم لعناصر الشورى المتحالفين مع تنظيم داعش .

وأعرب القيادي في سرايا الدفاع عن بنغازي المقربة من تنظيم القاعدة عن أسفه لتسامح من وصفهم بـ”الثوار” مع مؤيدي النظام السابق الذين وصفهم بـ”أصحاب القبعات الصفراء” الذين كانوا يحاولون قمع “ثورة فبارير” وتم إطلاق سراحهم دون محاكمة رفقة عناصر الامن الداخلي على حد زعمه.

وشدد الشركسي على أن أنصار النظام السابق من عسكريين ومدنيين كانوا وقوداً لعملية الكرامة ، مدعياً بأن “حفتر” قد جمع هؤلاء وسلحهم بما فى ذلك عناصر الأمن الداخلي مستغلاً التهميش الذي كانوا يعانون منه فضلاً عن إستعانته أيضاً بأنصار الفدرالية حسب قوله .

واختتم الشركسي حديثه بتحميل المؤتمر العام مسؤولية ما وصلت إليه اليوم المنطقة الشرقية بسبب عدم إلتفاته إلى إحتياجات المنطقة وتهميشها ، معتبراً بأن المواطنين في المنطقة الشرقية وجدوا في عملية الكرامة المنقذ لهم ليعود ويقول بأنهم عادوا وندموا على دعم هذه العملية التي وصفها بـ”الارهابية” على حد زعمه.

المرصد – متابعات

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