ليبيا… مجلس النواب يدين انتهاك التراب الليبي

وقال البرلمان الليبي في بيان له، اليوم، الخميس، حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، “يتقدم مجلس النواب بخالص تعازيه، وصادق مواساته إلى أُسر الشهداء الذين تم تصفيتهم من قبل هذه العصابات”.

وأضاف “نحمد الله لسلامة من تم فك أسرهم من أيادي عصابات المعارضة التشادية”.

وتابع البيان “إذ يحيي مجلس النواب رجالنا البواسل الذين يتصدون لهذه العصابات المارقة، ويطاردون فلولها بأقل الإمكانيات”.

وطالب مجلس النواب القيادة العامة للقوات المسلحة “بتقديم التعزيزات، والدعم اللازم، وبشكل عاجل، لتطهير تراب الجنوب الليبي من دنس هذه العصابات الإجرامية”.