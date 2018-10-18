مجموعة الـ94 تعلن رفضها الانضمام إلى مجلس الدولة

بنغازي-العنوان

أعلنت، مجموعة الـ94 بالمؤتمر الوطني العام السابق، رفضها القاطع للانضمام إلى ما يسمى بمجلس الدولة وأن أي فرد منها ينوي الانضمام عليه أن ينضم باسمه منفردا دون الزج باسم المجموعة ككل في أي حديث من هذا النوع.

وأكد رئيس المجموعة، سالم محمد بوجنات، في بيان اليوم الخميس، أن المجموعة لم تجر أي إعادة انتخاب لرئاستها وتهيب بوسائل الإعلام بتوخي الحذر والدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وأن تتعامل في تلقي أي معلومات عن المجموعة من رئيسها أو من يخوله.

وأكدت والأعضاء المؤسسين، على ثوابتها التي أسست عليها وحافظت عليها ولا تزال تمثل لها الثوابت التي لن تحيد عنها.

وقالت المجموعة، إنها سلمت السلطة بعد انتخابات شرعية ولن تعود إلى السلطة عبر أجسام لم تنتخب من الشعب.

وأضافت، أنها في الوقت الذي تدعم فيه التوافق بين الليبيين إلا أنها لا تقبل بفكرة أن تتقاسم السلطة أجسام فرضت بالأمر الواقع مع أجسام انتخبها الشعب.

ورأت المجموعة، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي السبيل الصحيح والمرضي لكل الليبيين للحل السياسي في ليبيا، وما عدا ذلك هو فرض أشخاص وجماعات غير شرعية على الشعب الليبي ونتائجه إطالة لعمر الأزمة واستمرار لاستنزاف مقدرات الدولة وهيبتها.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية