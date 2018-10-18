حضور ترامب وبوتين وماكرون لـ”باليرمو” وارد

ما يزال احتمال حضور الرؤساء الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، لمؤتمر باليرمو، حاضرا، وفق ما نقلت وكالة “آكي” إيطالية عن مصادر إعلامية في بلادها.

ولم تستبعد المصادر حضور ترامب وماكرون للمؤتمر الذي سيبحث الأزمة الليبية، كما بات بحكم المؤكد حضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في وقت يبذل فيه رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي جهودا لإقناع بوتين بالمشاركة.

ولم يحسم أحد من القادة الليبيين أمره بشأن حضور المؤتمر، سوى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بينما أبقى الآخرون الباب مفتوحا للمشاركة.

وسيسعى المؤتمر الذي ينعقد في عاصمة صقلية يومي 12 و13 نوفمبر المقبل، لوضع حلول لأزمة ليبيا، وتوحيد الرأي العالمي حول القضايا التي تعتبر خلافية في ليبيا.

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