الحرس البلدي سوق الجمعة يكشف تفاصيل الجولة التفتيشية على معامل الأكل في البلدية

المقدم هدية بيّن خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “موطني” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أن المخالفات كانت كعدم الإلتزام بالنظامة العامة وعدم وجود أو تجديد التراخيص بالإضافة لوجود عمالة أجنبية تعمل دون شهادات صحية.

وأشار إلى الإجراءات القانونية التي تتخذ بحق أصحاب المحال غير الملتزمين بالقوانين والشروط ومن هذه الإجراءات تقديم الانذار الأول ويعد إصلاح أداري أما الإنذار الثاني يتم فتح محضر له ويحال للنيابة العامة في حال تم تكرار نفس الأخطاء والتجاوزات.

وحذّر أصحاب المحال التجارية والصناعية الذين لا يملكون تراخيص لمحالهم بإتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم واحالتهم للنائب العام إلى حين توفر التراخيص والشهادة الصحية وإقفال المحل واعطاءه مهلة ما يقارب 30 يوم لإستخراج الترخيص.

كما إستطرد حديثه قائلاً:” زرنا معمل للأكل وتجهيز الافراح لتفتيشه بالكامل واتضح لنا انه لم تتوفر لديه الشروط الصحية كعدم وجود النظافة العامة والشهادات الصحية ووجدنا ديدان داخل هذا المعمل وعلى الفور تم ايقاف المعمل واقفاله بالشمع الأحمر كما ستتخذ الاجراءات القانونية بحقه، هناك غيره من المعامل والمصانع والمطاعم والمقاهي بهذه الوضعية تم قفلها جميعاً”.

ونوّه إلاى أن مجلس الحرس البلدي سوق الجمعة يعمل ومنذ فترة طويلة على هذا الموضوع رغم قلة الامكانيات داخل المنطقة بهدف التفتيش على المخابز والمطاعم والمحال التجارية والصناعية والحرفية، مثمناً جهود عميد البلدية في لجنة الازمة على موقفه الداعم لهم بالإضافة لدور جهاز الحرس البلدي طرابلس ودعمه المتواصل وبقوة للحرس البلدي سوق الجمعة.

وطالب توفير الآليات والمعدات والمركبات للحرس البلدي سوق الجمعة، داعياً المواطنين للتجاوب معهم والتعاون للمساعدة في القضاء على هذه الظواهر.