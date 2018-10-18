اخبار ليبيا الان

الحرس البلدي سوق الجمعة يكشف تفاصيل الجولة التفتيشية على معامل الأكل في البلدية

تم النشر منذُ 38 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشف رئيس الحرس البلدي سوق الجمعة المقدم رمزي هدية أن الجولة الميدانية التي تمت داخل البلدية قامت بها لجنة أزمة سوق الجمعة المكونه من أعضاء من مكتب الحرس البلدي سوق الجمعة ومكتب تحريات طرابلس، مشيراً لمتابعة اللجنة للمخازن والمحلات ومستودعات الغاز ومراقبة سعر الخبز والأغذية كما تم التفتيش على محال الحلويات والمطاعم واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المطاعم غير الملتزمة بالنظافة العامة والقوانين. 

المقدم هدية بيّن خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “موطني” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أن المخالفات كانت كعدم الإلتزام بالنظامة العامة وعدم وجود أو تجديد التراخيص بالإضافة لوجود عمالة أجنبية تعمل دون شهادات صحية.

وأشار إلى الإجراءات القانونية التي تتخذ بحق أصحاب المحال غير الملتزمين بالقوانين والشروط ومن هذه الإجراءات تقديم الانذار الأول ويعد إصلاح أداري أما الإنذار الثاني يتم فتح محضر له ويحال للنيابة العامة في حال تم تكرار نفس الأخطاء والتجاوزات.

وحذّر أصحاب المحال التجارية والصناعية الذين لا يملكون تراخيص لمحالهم بإتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم واحالتهم للنائب العام إلى حين توفر التراخيص والشهادة الصحية وإقفال المحل واعطاءه مهلة ما يقارب 30 يوم لإستخراج الترخيص.

كما إستطرد حديثه قائلاً:” زرنا معمل للأكل وتجهيز الافراح لتفتيشه بالكامل واتضح لنا انه لم تتوفر لديه الشروط الصحية كعدم وجود النظافة العامة والشهادات الصحية ووجدنا ديدان داخل هذا المعمل وعلى الفور تم ايقاف المعمل واقفاله بالشمع الأحمر كما ستتخذ الاجراءات القانونية بحقه، هناك غيره من المعامل والمصانع والمطاعم والمقاهي بهذه الوضعية تم قفلها جميعاً”.

ونوّه إلاى أن مجلس الحرس البلدي سوق الجمعة يعمل ومنذ فترة طويلة على هذا الموضوع رغم قلة الامكانيات داخل المنطقة بهدف التفتيش على المخابز والمطاعم والمحال التجارية والصناعية والحرفية، مثمناً جهود عميد البلدية في لجنة الازمة على موقفه الداعم لهم بالإضافة لدور جهاز الحرس البلدي طرابلس ودعمه المتواصل وبقوة للحرس البلدي سوق الجمعة.

وطالب توفير الآليات والمعدات والمركبات للحرس البلدي سوق الجمعة، داعياً المواطنين للتجاوب معهم والتعاون للمساعدة في القضاء على هذه الظواهر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • للأسف كلكم تأمرتوا علي الليبيين تسرقون في ثرواته و تظللونه باستعراصات ليس وقتها الليبيين لايهمهم جولاتهم المشبوه لكي تلفتوا أنظاره علي مواضيع قمة في السخافه و الانحطاط. الليبيون ينتظرون رحيل الخونه و العملاء المخانب فروخ الحرام من العاصمه. كلاب الفرقاطه و اامليشيات الجبانه. وهذه الجولات البطوليه خليها لكم يا خونه يا عملاء. لن تلهينا هذه الخرافات

    رد