رئيس البرلمان الأوروبي يطالب باستراتيجية أوروبية موحدة في مؤتمر باليرمو

ناشد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، الخميس، الدول الأعضاء في الاتحاد، توحيد موقفها، وإعداد استراتيجية للعمل في ليبيا، وتقديم وجهة نظر موحدة حول ليبيا خلال مؤتمر باليرمو.

ووصف تاياني، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش القمة الأوروبية في بروكسل، تدخل أطراف أوروبية متعددة بوجهات نظر مختلفة في الشأن الليبي بغير المفيد، وأن تباين مواقف الدول الأعضاء لن يساهم في تسوية الأوضاع وبسط الاستقرار في ليبيا، مشددًا على أهمية عودة السلام لليبيا؛ إعلاءً لشأن المصالح الاستراتيجية الأوروبية، بحسب وكالة “آكي” الإيطالية.

يشار إلى أن إيطاليا تعتزم عقد مؤتمر دولي حول ليبيا في مدينة باليرمو بصقلية يومي 12 و13 نوفمبر المقبل.

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