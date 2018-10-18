وزارة الداخلية تبدأ وضع آليات لتنظيم العمالة الوافدة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الخميس، أنها ستبدأ بتسوية أوضاع العمال الوافدين، ووضع آليات لتنظيم دخولهم وإقامتهم داخل الأراضي الليبية، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها داخل ليبيا.

وأكدت الوزارة أنه يستوجب على كل أجنبي مقيم داخل الأراضي الليبية، التقدم إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب أو أحد فروعها أو مكاتبها، لاستكمال إجراءاتهم.

ودعت الداخلية المواطنين والشركات والمؤسسات الخاصة الذين لديهم عمال أجانب، إلى الإسراع بتسجيلهم لدى مصلحة الجوازات، وإصدار بطاقات إقامة لهم، وتعبئة النماذج الخاصة بذلك، والإبلاغ عن مغادرتهم الدولة، طبقًا لأحكام القانون، متوعّدة من يخالف ذلك بالمساءلة القانونية.

ونوهت الوزارة بأنه يجوز للأجانب دخول الأراضي الليبية، أو البقاء فيها في حال حصولهم على تأشيرة صحيحة، وفق القوانين واللوائح المعمول بها، مع سريان مفعول جوازاتهم أو وثائقهم التي تخول لهم حق العودة للدولة الصادرة عنها.

يذكر أن مصادر ذكرت أن أكثر من 60% من العمال الأجانب في ليبيا يعملون بصورة غير قانونية.

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